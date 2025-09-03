03 Eylül 2025, Çarşamba
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın boşanma tarihi netleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 11:09
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın boşanma tarihi netleşti

Cemiyet hayatının gözde çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliğinde kara bulutların dolaştığı öne sürülmüştü. Ancak, her iki taraftan da konuya dair açıklama gelmemişti. Tüm yaşanan gelişmelerin ardından ünlü çifttin boşanacağı tarih belli oldu.

Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile görkemli bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

Biri 13, diğeri 12 yaşlarında iki çocuk sahibi olan ünlü çift, bir süredir ayrılık dedikodularıyla gündemdeydi.

"Gel Konuşalım" programının sunucusu Ece Erken, Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü. Erken, Özilhan çiftine henüz ulaşamadığını ancak bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan edindiğini söyledi.

Tüm bunların ardından ikili hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Biri 13, diğeri 12 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Özilhan çiftinin boşanma davasının bu hafta görüleceği öğrenildi.

Yasemin ve İzzet Özilhan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

BU HAFTA BOŞANIYORLAR

Yasemin Özilhan'ın, 2022 yılında çıkan benzer söylentileri hızla yalanlamasına rağmen bu kez sessiz kalması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Gözler şimdi bu hafta yapılması beklenen duruşmada.

