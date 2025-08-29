Ünlü oyuncu Belçim Bilgin dolandırıcıların kurbanı oldu
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kendini, oyuncunun yapım şirketine PR hizmeti sunmak isteyen biri olarak tanıtan dolandırıcı, şirketin asistanı Zeynep B.'nin güvenini kazanmayı başardı. Güven ilişkisini kullanarak 80 bin lirayı alan şahıs, ardından ortadan kayboldu. Olayı öğrenen Belçim Bilgin, dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Oyunculuğuyla adını Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da duyuran Belçim Bilgin yapımcı oldu. Belçim Bilgin 2019 yılımda Big Bloom şirketi ile yapımcılık işlerine başladı. Ünlü oyuncu şirketiyle reklam ve film yapımcılığında bulunuyor. Geçtiğimiz ay 31 Temmuz günü Belçim Bilgin'i üzen bir gelişme yaşandı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu. Belçim Bilgin'in yapım şirketini sabit hattan arayan dolandırıcı Mehmet A., hattın ucundaki asistanla Zeynep B. ile görüşmeye başladı.
PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Sabah'ın haberine göre Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli Mehmet A., şirketin markasının bilinirliğini artırmak için pr çalışması yapmak istediğini söyledi. Güven kazanan dolandırıcı yıllık ücretin ilk ödemesi olan 80 bin TL'yi Zeynep B.'den hesaba atmasını istedi. Parayı hesaba gönderen asistan Zeynep B., şüpheli kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı durumu Belçim Bilgin'e bildirdi. Oyuncu Bilgin savcılığa gidip şüpheliden şikayetçi oldu.
MAĞDUR EDİLDİM
Belçim Bilgin savcılığa sunduğu dilekçesinde, 2019 yılında yapım şirketini kurduğunu reklam ve film işleri yaptığını söyledi. Dilekçesinde dolandırıcının güven kazandıktan sonra tek seferde 80 bin TL parayı aldıktan sonra ilettiği iletişim numarasına ulaşılamadığı mağduriyetinin giderilmesini istedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, dolandırıcılık şüphelisi Mehmet A.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
