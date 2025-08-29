Ünlü oyuncu Belçim Bilgin dolandırıcıların kurbanı oldu

Oyunculuğuyla adını Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da duyuran Belçim Bilgin yapımcı oldu. Belçim Bilgin 2019 yılımda Big Bloom şirketi ile yapımcılık işlerine başladı. Ünlü oyuncu şirketiyle reklam ve film yapımcılığında bulunuyor. Geçtiğimiz ay 31 Temmuz günü Belçim Bilgin'i üzen bir gelişme yaşandı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu. Belçim Bilgin'in yapım şirketini sabit hattan arayan dolandırıcı Mehmet A., hattın ucundaki asistanla Zeynep B. ile görüşmeye başladı.