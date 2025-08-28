Kuruluş’ta yıldızlar geçidi! İşte yeni kadro!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, bu sezon yenilenen kadrosu ve zenginleşen hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinin kadrosuna ünlü isimler katılmaya devam ediyor. İşte detaylar…
Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Diziye dahil olan usta isimler ve yetenekli oyuncular, yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttırıyor.
Peki Kuruluş kadrosunda hangi ünlü isimler yer alıyor?
MAHASSINE MERABET
Merakla beklenen Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterinin sahibi, genç kuşağın gözde oyuncusu Mahassine Merabet oldu.
BURAK SERGEN
Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen Burak Sergen de dizinin kadrosuna dahil oldu. Deneyimli oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.
BENNU YILDIRIMLAR
Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de usta oyuncu Bennu Yıldırımlar. Başarılı oyuncunun tarihi atmosfer içinde hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.
BARIŞ FALAY
atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni dönem kadrosuna başarılı oyuncu Barış Falay da katıldı. Falay'ın hangi tarihi karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.
CİHAN ÜNAL
Usta oyuncu Cihan Ünal yeni sezon öncesi izleyicileri heyecanlandıran isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter merakla bekleniyor.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler
- Motorun ömrünü kısaltan hata: Sürücülerin en çok yaptığı yanlış tuş kullanımı
- Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?
- TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…
- 28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?
- YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
- ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR 2025 | Başvurular başladı mı, hangi kurum kaç TL burs veriyor? KYK-GSB, TEV, VGM, Kızılay…
- Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?
- ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?
- Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? Torbalar belli oldu: Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
- Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?