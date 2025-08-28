28 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş’ta yıldızlar geçidi! İşte yeni kadro!

Kuruluş’ta yıldızlar geçidi! İşte yeni kadro!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 13:32
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, bu sezon yenilenen kadrosu ve zenginleşen hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinin kadrosuna ünlü isimler katılmaya devam ediyor. İşte detaylar…

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Diziye dahil olan usta isimler ve yetenekli oyuncular, yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttırıyor.

Peki Kuruluş kadrosunda hangi ünlü isimler yer alıyor?

MAHASSINE MERABET

Merakla beklenen Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterinin sahibi, genç kuşağın gözde oyuncusu Mahassine Merabet oldu.

BURAK SERGEN

Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen Burak Sergen de dizinin kadrosuna dahil oldu. Deneyimli oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.

BENNU YILDIRIMLAR

Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de usta oyuncu Bennu Yıldırımlar. Başarılı oyuncunun tarihi atmosfer içinde hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.

BARIŞ FALAY

atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni dönem kadrosuna başarılı oyuncu Barış Falay da katıldı. Falay'ın hangi tarihi karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

CİHAN ÜNAL

Usta oyuncu Cihan Ünal yeni sezon öncesi izleyicileri heyecanlandıran isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncunun canlandıracağı karakter merakla bekleniyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

