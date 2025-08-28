Kuruluş’ta yıldızlar geçidi! İşte yeni kadro!

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Diziye dahil olan usta isimler ve yetenekli oyuncular, yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttırıyor.