Icardi’nin sevgilisi China Suarez Türkçe öğrenmeye başladı

Mauro Icardi'nin sevgilisi ünlü oyuncu China Suárez, İstanbul'a kelimenin tam anlamıyla aşık oldu. Tarihi Yarımada'da vakit geçiriyor, dostlarıyla şehrin ruhunu soluyor. Dahası Türkçe öğrenmeye başladı.

GÖNÜLLÜ ELÇİ MİSALİ

Sabah'ın haberine göre futbol sahalarında Mauro Icardi'nin attığı goller gündem olurken, tribünlerde ayrı bir yıldız daha parlıyor; China Suarez... O artık sadece Icardi'nin yanında gördüğümüz bir isim değil; İstanbul'u kendi sahnesi haline getiren bir şehir sevdalısı. Beş yakın arkadaşı İstanbul'a geldiği için kadim şehrimiz kazan, o kepçe her yerde dolaşan China, gönüllü elçi gibi İstanbul'u anlatıyor.