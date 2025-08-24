Icardi’nin sevgilisi China Suarez Türkçe öğrenmeye başladı

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 09:32 Güncelleme: 24.08.2025 09:32
Mauro Icardi’nin sahadaki performansı kadar tribünlerde de dikkat çeken sevgilisi China Suarez İstanbul’a büyük bir hayranlık besliyor. Kapalıçarşı'da vakit geçiren ve Sultanahmet'in tarihi dokusunda pozlar veren Suarez Türkçe öğrenmeye de başladı.

Mauro Icardi'nin sevgilisi ünlü oyuncu China Suárez, İstanbul'a kelimenin tam anlamıyla aşık oldu. Tarihi Yarımada'da vakit geçiriyor, dostlarıyla şehrin ruhunu soluyor. Dahası Türkçe öğrenmeye başladı.

GÖNÜLLÜ ELÇİ MİSALİ

Sabah'ın haberine göre futbol sahalarında Mauro Icardi'nin attığı goller gündem olurken, tribünlerde ayrı bir yıldız daha parlıyor; China Suarez... O artık sadece Icardi'nin yanında gördüğümüz bir isim değil; İstanbul'u kendi sahnesi haline getiren bir şehir sevdalısı. Beş yakın arkadaşı İstanbul'a geldiği için kadim şehrimiz kazan, o kepçe her yerde dolaşan China, gönüllü elçi gibi İstanbul'u anlatıyor.

KAPALIÇARŞI'DA KAYBOLUYOR

Günün bir bölümünü Tarihi Yarımada'da arkadaşlarıyla geçiriyor. Bazen Kapalıçarşı'nın kalabalığında kayboluyor, Sultanahmet'te tarihin gölgesinde poz veriyor. Bu manzaralar bize tanıdık ama Suarez'in gözünden bakınca yeniden büyüleniyoruz.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

En dikkat çekici gelişme ise Türkçe derslerine başlaması... Yani hem Icardi'ye hem İstanbul'a selam çakıyor. Icardi sahada gollerini atıyor, Suarez gönüllerde İstanbul sevgisini büyütüyor.

