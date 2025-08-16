Mauro Icardi sahalara geri döndü! China Suarez’den gol sevinci paylaşımı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in aşkı doludizgin devam ediyor. Suarez, Fatih Karagümrük maçında gol atan Icardi'yi eve gelince taraftarın çok sevdiği 'Aşkın Olayım' şarkısıyla karşıladı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. Maç, sarı-kırmızılılar için bir başka anlam daha taşıyordu.
Uzun süredir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, 8 ay aradan sonra geri döndü ve golünü attı.
Sevgilisi China Suarez de sevgilisi Icardi'nin gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
Suarez, ayrıca maç sonrası eve gelen sevgilisini Simge Sağın'ın meşhur şarkısı 'Aşkın Olayım' ile karşıladı. İşte o paylaşım...
