25 kilo veren Türkan Şoray’ın sağlık durumunu kızı açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 11:39
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, son dönemde verdiği kilolarla hayranlarını endişelendirmişti. 25 kilo veren Şoray’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, kızı Yağmur Ünal'dan geldi.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu Türkan Şoray, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle gönüllere taht kuran Yeşilçam yıldızı, son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Unutulmaz yapımlarda rol alan Türkan Şoray 25 kilo verdi. Şoray'ın daha 'Cushing Sendromu' atlattığı belirtildi.

Kızı Yağmur Ünal ise dün akşam katıldığı bir davette gazetecilerin soruları üzerine annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünal, "Annemin sağlık durumu çok iyi çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda" diyerek Yeşilçam yıldızının sevenlerinin yüreğine su serpti.

