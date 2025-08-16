25 kilo veren Türkan Şoray'ın sağlık durumunu kızı açıkladı
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, son dönemde verdiği kilolarla hayranlarını endişelendirmişti. 25 kilo veren Şoray’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, kızı Yağmur Ünal'dan geldi.
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu Türkan Şoray, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle gönüllere taht kuran Yeşilçam yıldızı, son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çekti.
Unutulmaz yapımlarda rol alan Türkan Şoray 25 kilo verdi. Şoray'ın daha 'Cushing Sendromu' atlattığı belirtildi.
Kızı Yağmur Ünal ise dün akşam katıldığı bir davette gazetecilerin soruları üzerine annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünal, "Annemin sağlık durumu çok iyi çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda" diyerek Yeşilçam yıldızının sevenlerinin yüreğine su serpti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz” ilk bölüm ne zaman? Dizi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosu kim?
- Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!
- 🍅 Yazın bereketini kışa taşıyın: Kıpkırmızı domates sosu nasıl yapılır? Rengiyle iştah açıyor, kaşık kaşık yediriyor!
- MGM’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor! 16 Ağustos hava durumu raporu
- Bu optik illüzyonu çözen %90 başarısız oluyor! C harfini gözden kaçırıyor
- 10 dakika uygulandığında 10 günde etkili sonuç veriyor! Gıdıyı yok eden 3 basit hareket
- Cayır cayır yağ yaktıran egzersiz: Kısa sürede göbek eritme tüyosu
- Evde bakım maaşı Ağustos ödemeleri yattı mı? Kimler ne kadar alacak, zamlı mı yatacak?
- Bu baharat onları kaçırıyor! Karınca yoluna serpmeniz yetiyor, etkisi anında görülüyor
- AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta?
- Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- 15 Ağustos Cuma hutbesi yayımlandı! Bu haftanın Cuma hutbesi konusu: “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir”