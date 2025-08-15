Yıldız Çağrı Atiksoy o yoruma sessiz kalamadı! "Siz şahit miydiniz?"
Berk Oktay 'aldatma' ve 'taciz' iddialarıyla magazin gündeminden düşmezken, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, bir takipçisinin sosyal medyadaki yorumuna kayıtsız kalamadı. İlk kez konuyla ilgili açıklama yapan Atiksoy, Berk Oktay'ın ilk eşini de ilgilendiren meseleye açıklık getirdi.
Üç yıldır evli olan, geçtiğimiz sene ise ilk bebekleri Mira Milena'ya kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu.
Ancak ünlü çift, son günlerde "boşanma" iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. Bir iddiaya göre; Berk Oktay, eşini rol arkadaşı Gülsim Ali İlhan ile aldattı. İhanet ise Yıldız Çağrı Atiksoy'un mesajları görmesiyle ortaya çıktı.
Çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini kısa süreliğine takip etmeyi bırakması da söylentileri güçlendirdi.
İHANET VE TACİZ SUÇLAMASI
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftini sarsan ihanet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sunucu Tuğçe Aral, Oktay'ın attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü.
Ünlü oyuncu, bunun üzerine iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Ancak olayın ardından eski defterler de açıldı. Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapcıoğlu'nun Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattığı öne sürüldü. Bunun üzerine Oktay'dan yeni bir açıklama geldi.
BERK OKTAY'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Berk Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim"
"KARMA" DİYEN KULLANICIYA HAD BİLDİRDİ
Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Yıldız Çağrı Atiksoy ise bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna kayıtsız kalamadı ve suskunluğunu bozdu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sanırım bu adam daha önce evliydi, Yıldız'la eşini aldattı. O halde Yıldız şu an karma yaşıyor. Rabbimin dediği olur" yorumunda bulundu.
"SİZ ŞAHİT MİYDİNİZ?"
Yıldız Çağrı Atiksoy ise o yoruma şöyle karşılık verdi: "Siz şahit miydiniz benimle ilk eşini aldattığına? Madem karmaya inanıyorsunuz, benim karmama girmemenizi tavsiye ederim. Dediğiniz gibi en doğrusunu Rabbim bilir"
