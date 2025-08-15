Rachel Araz Kiresepi dördüncü kez anne oluyor
2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenen sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’den müjdeli haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak.
Moda ikonu olarak tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rachel Araz Kiresepi, 4. kez anne olmaya hazırlanıyor...
DÖRDÜNCÜYE HAMİLE
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Rachel Araz Kiresepi'yi kaleme aldı. İşte o yazı...
"İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner'in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti.
Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili müjdeyi vereyim. 2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi hamile!
2018'de kızları Galia'yı, 2020'de oğulları Lionel'i, Şubat 2024'te te ikinci kızları Isabella'yı dünyaya getiren Rachel Hanım dördüncü kez anne olacak. Evet, yanlış okumadınız...
Kiresepi çifti, hep beş çocuk istediklerini söylerdi ama benim gibi herkes çiftin şaka yaptığını sanırdı! Demek ki şaka değilmiş!
37 yaşındaki sosyal medya fenomeni 40'ına girmeden çocukları beşleyecek gibi görünüyor. Bu arada geçen yıl doğan Isabella sayesinde evdeki kız nüfusu artmıştı.
Bakalım dördüncü bebekle sayı eşitlenecek mi, yoksa kızlar farkı açacak mı? Anne de bebek de sağlıkla kurtulsun..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI AİS | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?
- Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Rüzgar fırtına hızında esecek! Güneşli günler geri dönecek mi? 15 Ağustos hava durumu raporu
- Rahatına fazla düşkünler, yerinden kalkmayı sevmezler! En tembel burçlar
- Merdiven altı laneti: Gerçek mi, mit mi? Bu batıl inancın sırrı 1000 yıl öncesine dayanıyor
- Çiçekleriniz birkaç günde canlanacak: Sır buzdolabınızda! İşte doğal gübre tarifi
- iPhone 17 Pro Max’te şaşırtan yenilikler! Apple ilk kez kullanacak
- Uzun yolculuklar kabus olmasın! Koklamak yetiyor, mide bulantısını anında hafifletiyor
- Tırnak mantarının kökünü kazıyor, 1 damla sürmek yetiyor
- Kötü kokulara elveda: Bulaşıklarınız ayna gibi olacak! Makinenizi böyle temizleyin
- Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...
- Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ve sömestr tarihleri belli oldu mu? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi