Rachel Araz Kiresepi dördüncü kez anne oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 08:45
2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenen sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’den müjdeli haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak.

Moda ikonu olarak tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rachel Araz Kiresepi, 4. kez anne olmaya hazırlanıyor...

DÖRDÜNCÜYE HAMİLE

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Rachel Araz Kiresepi'yi kaleme aldı. İşte o yazı...

"İki ay sonra doğum yapacak olan Ayşe Boyner'in hamile olduğunu, mayıs ayında, sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi müjdelemişti.

Ben de şimdi Rachel Hanım ile ilgili müjdeyi vereyim. 2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi hamile!

2018'de kızları Galia'yı, 2020'de oğulları Lionel'i, Şubat 2024'te te ikinci kızları Isabella'yı dünyaya getiren Rachel Hanım dördüncü kez anne olacak. Evet, yanlış okumadınız...

Kiresepi çifti, hep beş çocuk istediklerini söylerdi ama benim gibi herkes çiftin şaka yaptığını sanırdı! Demek ki şaka değilmiş!

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni 40'ına girmeden çocukları beşleyecek gibi görünüyor. Bu arada geçen yıl doğan Isabella sayesinde evdeki kız nüfusu artmıştı.

Bakalım dördüncü bebekle sayı eşitlenecek mi, yoksa kızlar farkı açacak mı? Anne de bebek de sağlıkla kurtulsun..."

