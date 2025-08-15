Keşfedilme tartışması büyüyor: Simge Sağın’dan DJ Erdem Kınay’a sert yanıt

Kaynak: Instagram

Simge Sağın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O beni keşfetti bu doğru ama sonrasındaki keşfi iyi gitmedi. Ben kendi keşfimi kendim yarattım. Erdem yolun başında vardı sonrasında elimi bir anda bıraktı baktım kimse yok. Ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Öyle laflara da çok şaşırıyorum. Ona hayatta başarılar diliyorum."