Keşfedilme tartışması büyüyor: Simge Sağın’dan DJ Erdem Kınay’a sert yanıt

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 14:22
Müzik dünyasında bir süredir gündemde olan Erdem Kınay ve Simge Sağın arasındaki polemik büyüyor. Ünlü DJ'in açıklamalarına yanıt veren Sağın, sözleriyle gündeme damga vurdu.

DJ Erdem Kınay geçtiğimiz günlerde Simge Sağın hakkında bomba açıklamalar yapmıştı. Kınay, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını çalarak "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Kınay, geçtiğimiz günlerde ise Kınay, "Simge'yi keşfeden benim ama patlatan Icardi." demişti.

"KENDİ KEŞFİMİ KENDİM YARATTIM"

DJ Erdem Kınay'ın göndermeli açıklamasının ardından, Sağın'dan cevap gecikmedi.

Simge Sağın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O beni keşfetti bu doğru ama sonrasındaki keşfi iyi gitmedi. Ben kendi keşfimi kendim yarattım. Erdem yolun başında vardı sonrasında elimi bir anda bıraktı baktım kimse yok. Ben de tek başıma yüzmeye karar verdim. Öyle laflara da çok şaşırıyorum. Ona hayatta başarılar diliyorum."

