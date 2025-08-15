Burcu Kıratlı'dan aşk itirafı: "Kalbim her zaman açık"
'Aşk Sokakta' filminde Hasan Denizyaran ile başrolü paylaşan Burcu Kıratlı, hem yeni rolü, hem de aşk hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
'Aşk Sokakta' filminde Hasan Denizyaran ile başrolü paylaşan Burcu Kıratlı, oynadığı İdil karakterinin gerçek aşkla karşılaşma hikayesini anlattıklarını söyledi.
SABAH'ın haberine göre; Oyuncu, "Gerçek aşkı ne zaman bulacaksınız?" sorusuna, "Her an her yerde bulabilirim. Kalbim her zaman açık" yanıtını verdi.