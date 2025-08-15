Burcu Kıratlı'dan aşk itirafı: "Kalbim her zaman açık"

'Aşk Sokakta' filminde Hasan Denizyaran ile başrolü paylaşan Burcu Kıratlı, oynadığı İdil karakterinin gerçek aşkla karşılaşma hikayesini anlattıklarını söyledi.

SABAH'ın haberine göre; Oyuncu, "Gerçek aşkı ne zaman bulacaksınız?" sorusuna, "Her an her yerde bulabilirim. Kalbim her zaman açık" yanıtını verdi.

Kaynak: Sosyal medya