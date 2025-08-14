Sosyete bu ayrılığı konuşuyor: 21 yıllık evliliğin bitme sebebi "yok artık" dedirtti

14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 08:51
Sosyetenin önde gelen isimlerinden, iş insanı Ender Mermerci’nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu, 21 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Lise yıllarında başlayan ve uzun bir geçmişe dayanan aşk hikâyesiyle tanınan çiftin ayrılığı, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken ayrıntılara yer verdi:

"Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri son dönemde hız kesti diye sevinirken, okuduğunuzda sizin de şok olacağınız bir boşanma haberim var! Sosyetenin ünlü ismi Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ile 21 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Can Ekşioğlu, tek celsede boşanmış. Evet, yanlış okumadınız...

LİSE YILLARINDA BAŞLAYAN AŞK BİTTİ

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında, Tansa Hanım'ın doğum günü olan 29 Ocak'ta nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin evliliği geçen ay tek celsede bitmiş! Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında boylarınca iki oğulları olan ve herkesin çok mutlu olduklarını düşündüğü çiftin boşanma nedenini merak edip araştırdım.

AYRILIK NEDENİ: SPİRİTÜALİZM

Sosyete konuşulanlara göre, çiftin arasına üçüncü bir şahıs değil, Can Bey'in son birkaç yıldır kendini kaptırdığı spiritüalizm girmiş!

Kişisel gelişim, içsel huzur ve maneviyat arayışı gibi konulara kafa yoran ve bunun için sürekli seyahatte olduğu söylenen Can Bey'in bu yüzden evliliği yürümemiş.

Evliliğin bitme nedenini öğrenen sosyete şokta. Çünkü sosyetede, bu yüzden biten evlilik sanırım ilk oluyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Tansa Mermerci Ekşioğlu'na 2021 yazında pankreas kanseri teşhisi konmuş, aynı yılın ekim ayında da ameliyat olup kanserli hücrelerinden kurtulmuştu.

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tansa Hanım'a bu zor döneminde en büyük desteği, annesi Ender Mermerci, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile eşi Can Ekşioğlu vermişti.

Böylesi kötü bir badireyi atlattıktan sonra, boşanması üzücü oldu tabii ama ikisinin de yolu açık olsun."

