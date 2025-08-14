Sosyete bu ayrılığı konuşuyor: 21 yıllık evliliğin bitme sebebi "yok artık" dedirtti

Kaynak: A Haber arşiv

LİSE YILLARINDA BAŞLAYAN AŞK BİTTİ

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında, Tansa Hanım'ın doğum günü olan 29 Ocak'ta nikah masasına oturan Ekşioğlu çiftinin evliliği geçen ay tek celsede bitmiş! Mehmet Pars (20) ve Sinan San (18) adında boylarınca iki oğulları olan ve herkesin çok mutlu olduklarını düşündüğü çiftin boşanma nedenini merak edip araştırdım.

AYRILIK NEDENİ: SPİRİTÜALİZM

Sosyete konuşulanlara göre, çiftin arasına üçüncü bir şahıs değil, Can Bey'in son birkaç yıldır kendini kaptırdığı spiritüalizm girmiş!

Kişisel gelişim, içsel huzur ve maneviyat arayışı gibi konulara kafa yoran ve bunun için sürekli seyahatte olduğu söylenen Can Bey'in bu yüzden evliliği yürümemiş.

Evliliğin bitme nedenini öğrenen sosyete şokta. Çünkü sosyetede, bu yüzden biten evlilik sanırım ilk oluyor.