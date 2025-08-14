Sarışın oldu! Bella Hadid’ten imaj değişikliği

14 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 12:20
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı süper model Bella Hadid, yeni imajıyla adından söz ettiriyor. Uzun süredir koyu saç rengiyle görülen Hadid, saç rengini açtırarak yeni bir görünüme kavuştu.

28 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim" demiş ve Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dikkat çekici hareketle gündeme gelmişti.

Cannes'da boy gösteren Bella Hadid, elbisesiyle gündem olmuştu. Filistinli Müslüman bir aileden Mohamed Anwar Hadid'in kızı olan ünlü model, Cannes sokaklarında ülkesine desteğini belirten kefiye elbisesiyle gezmişti.

Filistin'e desteğiyle büyük takdir toplayan Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda koyu saçlarından vazgeçen ünlü model, yeni imajıyla adından söz ettirdi. Saçlarının rengini daha da açtıran Hadid, son haliyle gündeme oturdu.

