"Bana kazık attı" demişti! DJ Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a zeytin dalı

"SİMGE SAĞIN OLMUYOR DEDİM MERVE ÖZBEY'İ PATLATTIM"

DJ Erdem Kınay, 'Pişmanlık var mı?' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Bazı zaman olumsuz gördüğümüz şeyler kişilerin hayrına olabilir.Ben mesela o kızgınlıkla, 'Sanatçıların kaprisleriyle uğraşmayacağım' diyerek kendi albümümü yaptım. Benim adıma başka yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk dinleyiciye Merve Özbey yarattı. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör. Görmekten bile hoşlanmadığım birkaç isim var"

Kaynak: Sosyal medya