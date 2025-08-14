"Bana kazık attı" demişti! DJ Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a zeytin dalı
Erdem Kınay, daha önce yaptığı 'Simge Sağın bana kazık attı' açıklamasının ardından barış mesajı verdi. Ünlü DJ, Sağın ile birlikte ses getirecek bir şarkı üzerinde çalışmayı planladıklarını açıkladı.
Ünlü DJ Erdem Kınay, geçtiğimiz gün Bodrum'da bir organizasyona katılarak bomba açıklamalarda bulunmuştu.
"BANA KAZIK ATTI GİTTİ"
Kınay, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını çalarak "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü isim, hemen ardından söylemiş olduğu sözlere açıklık getirmişti.
"O DÖNEMDE İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAŞANDI"
Kınay, "90'lı yıllardan bugüne 200 üzerinde şarkıya imza attım. 500 tane arajman yaptım. Herkesin bildiği şarkılar da var, duyulmamış eserler de var. Neredeyse her sanatçıyla bir hikayemiz var. Şarkılarımı çalarken arada sırada ufak stand-up yapıyorum. 'Bununla biraz kavgam ettim, bununla çok iyi anlaştım' diye söylüyorum. 12 sene öncesinden bahsediyorum.Simge gençti. Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. Orada dikkatimi çekti, 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti, 'Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diyerek heyecanlıydı. Güzel albüm yaptık. Sonrasında o dönemde istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kendi kusurlu davranışlardan ve mahcubiyetini belirtti. Onu kapattık" ifadelerini kullanmıştı.
"SİMGE SAĞIN OLMUYOR DEDİM MERVE ÖZBEY'İ PATLATTIM"
DJ Erdem Kınay, 'Pişmanlık var mı?' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Bazı zaman olumsuz gördüğümüz şeyler kişilerin hayrına olabilir.Ben mesela o kızgınlıkla, 'Sanatçıların kaprisleriyle uğraşmayacağım' diyerek kendi albümümü yaptım. Benim adıma başka yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk dinleyiciye Merve Özbey yarattı. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör. Görmekten bile hoşlanmadığım birkaç isim var"
SİMGE'YE ZEYTİN DALI
DJ Erdem Kınay son olarak bir etkinlikte görüntülendi.
"BEN KEŞFETTİM ICARDİ PATLATTI"
Kınay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sağ olsun şakacıyım. Simge'nin en sevdiğim özelliği çok keyifli gülüyor. Yanında kendini Cem Yılmaz gibi hissediyorsunuz. İnsanı motive ediyor. Bazı insanların gülüşleri sivridir.Simge şakalarıma devam edeceğim. Şaka değil ilk albüm yaptım Simge'ye; sonra bazı şeyler oldu. Bunlar geçmişti kaldı. Biz yine görüşüp, şakalaşıyoruz. Üstesinden geldik. Geçmişten gelen ufak olumsuzluktu. İlk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi"
