Sibel Can’a mahkemeden müjde: 84 şarkısı için açtığı davayı kazandı

Kaynak: Sosyal medya

HUKUK ZAFERİ

Dijital müzik platformlarındaki iletim ve dijital haklarının kendisine ait olduğu haksız ve hukuksuz bir şekilde kazanç elde edildiği iddialarıyla Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'e karşı açtığı davayı kazanan Sibel Can'ın avukatı Ergin Akçay dijital hakların hukuk hayatına 2001 yılında yapılan yasa değişikliği ile girdiğini, doğmamış hakların önceden devrine ya da kullanılmasına dair sözleşmelerin hukuken geçersiz olduğunu belirtti.

2001 yılından sonra sanatçı ile yeni bir sözleşme yapılarak dijital hakların kullanım hakkı devralınmadığı müddetçe, albüm piyasaya çıkartılırken icracı sanatçıya imzalatılan belgelerde ne yazarsın yazsın, dijital haklar açısından hukuki bir önem arz etmediğini belirten Akçay, dijital hakların icracı sanatçılara ait olduğunu ifade etti.