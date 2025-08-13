Hadise’ye sahte imza şoku: Tüm mal varlığını kaybediyordu

Türkiye gündemi, geçtiğimiz hafta sahte e-imza ile düzenlenen diploma ve ehliyet haberleriyle çalkalanmıştı. Ünlü işletmeci Nusret'ten sonra dolandırıcıların yeni hedefi Hadise oldu!

Kaynak: AA

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin lira çeken İ.A.B.'nin, sahte elektronik imza kullanarak oluşturduğu mahkeme kararıyla Hadise'nin malvarlığını da ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre İ.A.B., eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B.'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.