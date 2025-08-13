13 Ağustos 2025, Çarşamba
Hadise'ye sahte imza şoku: Tüm mal varlığını kaybediyordu

Hadise'ye sahte imza şoku: Tüm mal varlığını kaybediyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 13:47
Hadise’ye sahte imza şoku: Tüm mal varlığını kaybediyordu

Ünlü şarkıcı Hadise, malvarlığını ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla İ.A.B. hakkında hukuki süreç başlattı. Ünlü şarkıcının şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılan İ.A.B.’nin, sahte vekaletname düzenleyerek Nusret Gökçe’nin banka hesabına da ulaştığı ortaya çıktı.

Türkiye gündemi, geçtiğimiz hafta sahte e-imza ile düzenlenen diploma ve ehliyet haberleriyle çalkalanmıştı. Ünlü işletmeci Nusret'ten sonra dolandırıcıların yeni hedefi Hadise oldu!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin lira çeken İ.A.B.'nin, sahte elektronik imza kullanarak oluşturduğu mahkeme kararıyla Hadise'nin malvarlığını da ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre İ.A.B., eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B.'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.

İ.A.B., mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen kişinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz'ü yazdı. İ.A.B., daha sonra sahte yolla elektronik imzadan geçirerek bir mahkeme kararı oluşturdu. Sahte belge ile kendisini Hadise'nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Durumu fark eden banka yetkilileri, olayı emniyet birimlerine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B. hakkında şikayetçi oldu ve soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B. hakkında şikayetçi oldu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Hadise Hanım bir şebekenin mağduru oldu" açıklamasını yaptı.

