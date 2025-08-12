Kaşıkçı elmasından hallice! Cristiano Ronaldo’dan 9 yıl sonra gösterişli teklif

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr
12.08.2025 09:46
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez’e evlilik teklifi etti.

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor...

2016 yılından bu yana birlikte olan çiftin 7 yaşında Alana ve 2 yaşında Bella adında iki kızları bulunuyor. Rodriguez aynı zamanda 40 yaşındaki yıldız futbolcunun önceki evliliğinden olan 3 çocuğuna üvey annelik yapıyor.

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

Ronaldo'nun aldığı devasa yüzük ise sosyal medyada gündem oldu.

