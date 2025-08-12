İbrahim Tatlıses Harbiye'de oğluyla düet yaptı
İbrahim Tatlıses önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geldi. İdo Tatlıses de gecede babasını yalnız bırakmadı.
İbrahim Tatlıses, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Tatlıses'i dinlemeye oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Tatlıses, Berdan Mardini ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler de vardı.
Tatlıses, bir ara sahneye davet ettiği oğlu İdo ile neşe içinde bir şarkıya düet yaptı.
Bu özel geceye Tatlıses'in gelini de katıldı. Hürriyet'in haberine göre; Yasemin Tatlıses, "İdo çok iyi bir baba. Her durumda her anımızda yanımızda. Çalışmadığı her gün çocuklarla birlikte. Ben bazen çok yorgun ve bitkin oluyorum anında devreye giriyor" dedi.
