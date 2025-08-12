İbrahim Tatlıses Harbiye’de oğluyla düet yaptı

Kaynak: Sosyal medya

Bu özel geceye Tatlıses'in gelini de katıldı. Hürriyet'in haberine göre; Yasemin Tatlıses, "İdo çok iyi bir baba. Her durumda her anımızda yanımızda. Çalışmadığı her gün çocuklarla birlikte. Ben bazen çok yorgun ve bitkin oluyorum anında devreye giriyor" dedi.