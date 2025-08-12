"Gülizar Yol Ayrımı" 22 Ağustos'ta sinemalarda

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 11:33
Başrollerini İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı 'Gülizar Yol Ayrımı', Kapadokya'da geçen duygusal hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu'nun başrolleri paylaştığı "Gülizar Yol Ayrımı" filmi 22 Ağustos'ta vizyona giriyor.

Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen duygusal hikâyesiyle dikkat çeken film, eşi tarafından terk edilen bir babanın iki çocuğuyla hayata tutunma mücadelesini konu alıyor.

Kaynak: Sosyal medya

