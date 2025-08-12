"Gülizar Yol Ayrımı" 22 Ağustos'ta sinemalarda

İlker Aksum, Aleyna Al, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlu'nun başrolleri paylaştığı "Gülizar Yol Ayrımı" filmi 22 Ağustos'ta vizyona giriyor.

Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen duygusal hikâyesiyle dikkat çeken film, eşi tarafından terk edilen bir babanın iki çocuğuyla hayata tutunma mücadelesini konu alıyor.

Kaynak: Sosyal medya