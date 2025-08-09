Tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Tiyatro Kare'nin sevilen komedisi 'Şen Makas' önceki temsilinde mutlu bir ana ev sahipliği yaptı. Oyunda rol oyunculardan Selim Tezin, gösterimin ardından seyirciler arasında bulunan kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sinem Nurşah Yılmaz'ı sahneye davet ederek evlenme teklifi etti.

Alkışlarla sahneye gelen Yılmaz, Tezin'in teklifine "Evet" diyerek oyunu ölümsüz kıldı.



İkili geçtiğimiz günlerde nişanlanarak sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı. Yılmaz, "Rüya gibi geçen unutulmaz bir akşamdı benim için. Sahne 'Şen Makas', kahkahalar, sürprizler, cinayet falan derken... Bir anda işler değişti. Yönetmen bile bu sahneyi yazmamıştı! Ben sadece izlemeye gelmiştim ama ömürlük bir rol kaptım" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya