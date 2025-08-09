Nebahat Çehre şıklığıyla göz kamaştırdı

Türk sinemasının usta oyuncusu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün İstinye'deydi. Her daim asil duruşu ve kendine has stil anlayışıyla adından söz ettiren Çehre, yine şıklığıyla göz doldurdu.

Giydiği sade ama bir o kadar da zarif kombiniyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, alışveriş merkezinde mağazaları gezerek yeni sezon ürünleri inceledi. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun, alışveriş boyunca çevresindekilerle nazik tavırlarla sohbet ettiği görüldü.

Kaynak: sosyal medya