İstanbul çekimleri bitti sıra Brüksel’de

Necmi Sancak'ın yazıp yönettiği, Caner Cindoruk'u başrole taşıyan kara komedi filmi 'Bekle Bizi Brüksel'in çekimleri İstanbul'da tamamlandı.

Tüm ülkeyi derinden etkileyen bir uçak kaçırma hikayesini konu alan filmin çekimleri toplamda on sekiz gün sürdü. Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Işın, Hande Doğandemir, Ali Seçkiner Alıcı, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: Sosyal medya