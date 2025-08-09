İstanbul çekimleri bitti sıra Brüksel’de

09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 10:51
Necmi Sancak'ın yazıp yönettiği, Caner Cindoruk'u başrole taşıyan kara komedi filmi 'Bekle Bizi Brüksel'in çekimleri İstanbul'da tamamlandı.

Tüm ülkeyi derinden etkileyen bir uçak kaçırma hikayesini konu alan filmin çekimleri toplamda on sekiz gün sürdü. Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Işın, Hande Doğandemir, Ali Seçkiner Alıcı, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer alıyor.

