Misha Collins'in Türk bayraklı paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Türkiye'ye yaptığı seyahatin ardından sosyal medya hesabından 'Çok güzelsin Türkiye' paylaşımı yapan Misha Collins, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Peki, Supernatural'in Castiel'i Misha Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
2005-2020 yılları arasında yayınlanan Supernatural'da canlandırdığı "Castiel" karakteriyle şöhreti yakalayan Misha Collins, Türkiye'ye geldi.
TÜRK BAYRAĞI İLE POZ VERDİ
Ünlü oyuncu, Türk bayrağı önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 50 yaşındaki Misha Collins, paylaşımına "Türkiye, sen çok güzelsin" notunu düştü.
Collins'in fotoğrafına Türk hayranlarından binlerce beğeni ve "Hoş geldiniz", "Harika bir fotoğraf" yorumları geldi.
MİSHA COLLİNS KİMDİR?
Misha Collins, 20 Ağustos 1974 yılında Massachusetts'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncu ve aktördür. 2001 yılında lise aşkı yazar Victoria Vantoch ile evlenmiştir.
Roadfood: Discovering America One Dish at a Time on PBS, adlı Televizyon programını sunmaktadır. Genel olarak Supernatural adlı dizide Castiel isimli bir meleği canlandırdığı rolü ile tanınır.
Dizideki rol arkadaşları Jared Padalecki ve Jensen Ackles ile yakın arkadaştır. 23 Eylül 2010 tarihinde West Anaximander Collins adında bir oğlu, 25 Eylül 2012 tarihinde ise Maison Marie Collins adında bir kızı olmuştur. Boyu 1.80'dir.
2021'de çıkardığı Some Things I Still Can't Tell You isimli şiir kitabı ile New York Bestseller listesine girmiştir.
Random Acts adlı rastgele iyilik hareketinin kurucusudur.
Greatest International Scavenger Hunt the World Has Ever Seen (GISHWHES) Dünyanın gördüğü en büyük çöpçü avı hareketini başlatan kişidir. Bu hareket ile birçok dünya rekoruna da imza atmıştır.
