Misha Collins’in Türk bayraklı paylaşımı beğeni rekoru kırdı

MİSHA COLLİNS KİMDİR?

Misha Collins, 20 Ağustos 1974 yılında Massachusetts'da dünyaya gelen Amerikalı oyuncu ve aktördür. 2001 yılında lise aşkı yazar Victoria Vantoch ile evlenmiştir.



Roadfood: Discovering America One Dish at a Time on PBS, adlı Televizyon programını sunmaktadır. Genel olarak Supernatural adlı dizide Castiel isimli bir meleği canlandırdığı rolü ile tanınır.



Dizideki rol arkadaşları Jared Padalecki ve Jensen Ackles ile yakın arkadaştır. 23 Eylül 2010 tarihinde West Anaximander Collins adında bir oğlu, 25 Eylül 2012 tarihinde ise Maison Marie Collins adında bir kızı olmuştur. Boyu 1.80'dir.

Kaynak: Instagram