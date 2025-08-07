07 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 08:29 Güncelleme: 07.08.2025 08:32
Çalhanoğlu çiftinden yetimlere şefkat eli!

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, örnek bir davranışa imza attı. Ünlü çift, yetersiz beslenen Ugandalı çocukların imdadına koştu.

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan takdir toplayan hareket! Ulaşabildikleri her yere, herkese yardım etmek için çabalayan çift, bu kez Ugandalı yetimlerin imdadına koştu.

İkili, yeterli beslenemedikleri için çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu Uganda'daki yetimler için gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarına yönelik yardımda bulundu.

SICAK YEMEK DE DAĞITILDI

SABAH'ın haberine göre; Çalhanoğlu çifti ayrıca yüzlerce çocuğa sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Liya, Ayaz ve Asil Can isminde üç çocukları bulunan çiftin, özellikle minikler konusunda çok hassas oldukları ve bu tür yardımları sık sık gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Ugandalı minikler, Çalhanoğlu çiftine teşekkür mesajı gönderdi.

