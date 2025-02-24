Kansere yakalanan Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı
Dillere pelesenk olan türküleri ile gönüllerde taht kuran 79 yaşındaki Mustafa Keser, kansere yakalandığını duyurmuştu. Usta sanatçı uzun bir aradan sonra sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Usta sanatçı Mustafa Keser'den üzen bir haber gelmişti. Keser'e öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri teşhisi konmuştu.
ÖNCE EŞİ SONRA DA KENDİSİ YAKALANMIŞTI
Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" dedi.
1 ay önce kanser olduğunu öğrenen usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.
AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Pazartesi yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından Mustafa Keser'in 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.
"DURUMUN DUYULMASINI İSTEMEDİM"
Sabah'ın haberine göre; Usta sanatçı Mustafa Keser, son olarak bir mekanda sahne aldı. Kendisi ve eşinin sağlığı hakkında ilk açıklamayı yapan Keser, "Bu durumun duyulmasını istemedim ben öyle anlatacak kimse değilim. O törenden bir kız vardı ona şifahen söyledim 'yazma ama' dedim, yazmış.
"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
Herkes arıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda. Ayrıca eşimin de tedavisi devam ediyor" ifadelerinde bulundu.
MUSTAFA KESER KİMDİR?
Türk Sanat Müziği sanatçısı. 1 Ocak 1945, Maden / Elâzığ doğumlu. Çocukluğu aynı gerdi geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.