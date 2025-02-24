Kansere yakalanan Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı

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"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Herkes arıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda. Ayrıca eşimin de tedavisi devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı. 1 Ocak 1945, Maden / Elâzığ doğumlu. Çocukluğu aynı gerdi geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.