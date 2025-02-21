Aşkı ihanet bitirdi: Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız o isim yüzünden ayrılmış...

İDDİALARI DOĞRULADILAR

Ünlü oyuncu, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" derken, Sibil Çetinkaya da "Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi." diyerek iddiaları doğruladı.

Kaynak: Instagram