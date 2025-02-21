Aşkı ihanet bitirdi: Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız o isim yüzünden ayrılmış...
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, çıkan 'ayrılık' iddialarını doğrulamıştı. Çiftin neden ayrıldığı merak konusu olurken, şimdi ise bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İkilinin, ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı konuşuluyor.
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Sibil Çetinkaya ile ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız çifti ayrıldı. İkili, geçtiğimiz günlerde ise konuya ilişkin açıklama yaptı.
İDDİALARI DOĞRULADILAR
Ünlü oyuncu, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" derken, Sibil Çetinkaya da "Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi." diyerek iddiaları doğruladı.
BOMBA İDDİA: ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİM?
Ancak, çiftin neden ayrıldığı hala merak konusu oluyor. Takvim Gazetesi'nden Bülent Cankurt, konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın ayrılığı herkesi şoke etmiş durumda! Şimdi herkes, 2023 yazında aşk yaşamaya başlayan çiftin neden ayrıldığını merak ediyor. Sanat ve sosyete kulislerinde ise ayrılığa üçüncü bir şahsın neden olduğu konuşuluyor.
Hatta Top 10'daki bu dedikoduda, üçüncü şahsın adı da geçiyor. Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın arasına, ünlü iş insanı babasıyla aynı adı taşıyan Murat Akdoğan girmiş! Sibil, dört yıl önce Hande Erçel ile kısa süreli bir aşk yaşayan, 40 yaşındaki Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırmış.
Bu arada ünlü oyuncunun Sibil'i çok sevdiği, araya üçüncü şahıs girmese bu ilişkiyi kesinlikle bitirmeyeceği de söyleniyor. Doğrusu halen sosyal medyada birbirlerini takip edip aşk kokan fotoğraflarını silmedikleri için bu 'ihanet' iddiası bana çok doğru gelmiyor ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de boşuna söylenmiyor. Yakında dedikodu mu gerçek mi ortaya çıkar."