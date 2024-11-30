Sosyetede skandal olay! Ünlü iş insanından kadına şiddet

Ünlü iş insanı Numan Ceyhan, son günlerde sosyete dünyasında büyük yankı uyandıran bir olayla gündemde...

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Numan Ceyhan, eşiyle birlikte katıldığı bir konser sırasında büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Ceyhan çiftinin oturduğu en öndeki masaya Cüneyt-Yonca Ortan çifti oturmaya çalışınca ortalık karıştı.

Kaynak: Instagram

Sabah'ın yazarı Bülent Cankurt, konuyu şu şekilde kaleme aldı:

"Şimdilerde sosyetede Top 10'daki bir numaralı dedikodu, ünlü iş insanı Numan Ceyhan'ın bir kadına uyguladığı şiddet! Şiddete uğrayan da tanıdık bir isim; Türkiye'nin ilk özel radyo sahiplerinden biri olan Cüneyt Ortan'ın eşi Yonca Ortan... Olay yeri ise; salı akşamı gerçekleşen bir konser. Görenlerin anlattığına göre; Cüneyt-Yonca Ortan çifti, Numan Ceyhan'ın eşi Arzu Hanım ile oturduğu en öndeki masaya oturmak istemiş.

Kaynak: Instagram

Numan Bey, "Siz bu masaya oturamazsınız, burası size uygun değil, arka masalara gidin" deyince ortam gerilmiş ve Yonca Ortan, Numan Bey'e tokat atmış. Numan Ceyhan, misliyle cevap verip tekme-tokat girişmiş ve Yonca Hanım'ı yere düşürmüş.

Ortalık iyice karışmış, güvenlik görevlileri müdahale etmiş ve dördünü de konserden çıkarmış. Her ne kadar önce Ceylan Ortan tokat atsa da Numan Bey'in tekmeyle cevap vermesi kabul edilebilecek bir şey değil.

Numan Ceyhan'ın, öyle bir ortamda, bir kadına, bu denli şiddet uygulamasını sosyete affetmeyecektir herhalde! Bir süre sosyete davetlerine çağrılmazsa hiç şaşırmam."

Kaynak: Instagram