Ünlülere yasadışı bahis soruşturması! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de var

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve birçok sosyal medya fenomeninin aralarında bulunduğu 20 şüpheli şahıs hakkında "yasa dışı bahis kanununa" muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 20 kişiye gözaltına alınma talimatı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahsi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, 20 kişi hakkında gözaltına alınma talimatı verilirken bu kişilerin arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu iletildi.

MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINDA SERDAR ORTAÇ İSE ARANIYOR

Yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan ve hakkında gözaltına alınma talimatı verilen 20 kişinin içindeki Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı belirtildi. Serdar Ortaç'ın ise arandığı ifade edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına dair yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ŞİKAYET YAĞDI

A Haber canlı yayınına katılan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturma ile ilgili detayları aktardı. Artan şikayetler sonrası harekete geçildiğini belirten Almaçayır, "Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Son dönemlerde özellikle bu konuda sosyal medya hesaplarından yasadışı bahse yönelik reklam ve tanıtım yapan isimler takip altındaydı. Bu şikayetler artık arttıktan sonra bir operasyonda vücut buldu. Siber suçlarla mücadele ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Toplam 20 şüpheli bu dosyada. Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç için de ekiplerin çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK FENOMEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINDA

Dosyada birçok sosyal medya fenomeninin olduğunu da belirten Almaçayır, "Başka isimler de var. Hatırlanacağı üzere daha önce Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomenleriyle ilgili baya meşgul olmuştu kamuoyu da. Bu sefer de yasadışı bahse teşvik olarak yine aralarında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Sosyal medya üzerindeki hesaplarından, belli sitelerin isimlerini vererek. Tespitler şu yönde; 1 koyun 5-10 kazanın, para kazanmanın basit olacağı yönünde. Bu bahis şirketlerinin birçoğunun uzantılarının yurt dışı olduğu tespit ediliyor. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında çok aleni bir şekilde normal bir yasal işlem gibi bu yayınlanmaya başlamıştı. Şikayetlerin de arttığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

"SUÇ VARSA GEREKEN YAPILACAK"

Adalet Bakanı Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var .Soruşturma neticesinde gözaltılar oldu. Böyle bir suç varsa gereken yapılacak." dedi.