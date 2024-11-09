Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni sevgilisiyle görüntülendi!
Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni aşkı Nazlı Kayaaslan ile objektiflere yansıdı.
Ünlü iş insanı Cem Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. 69 yaşındaki Hakko'nun bir süredir stil danışmanı Nazlı Kayaaslan ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te romantik bir tatil yaptı.
TEKNEDE KALDILAR
Cemiyet hayatının ve iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'a gönlünü kaptıran Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle baş başa romantik bir seyahate çıktı.
Çift, Hakko'nun Göcek'teki teknesinde sessiz sakin bir tatil yaptı. Sahilde akşam yürüyüşü yaparken görüntülenen sevgililerin oldukça mutlu olduğu görüldü.