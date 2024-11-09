Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Ünlü iş insanı Cem Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. 69 yaşındaki Hakko'nun bir süredir stil danışmanı Nazlı Kayaaslan ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te romantik bir tatil yaptı.

TEKNEDE KALDILAR

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.

Kaynak: SABAH

Sabah'ın haberine göre; Stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'a gönlünü kaptıran Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle baş başa romantik bir seyahate çıktı.

Kaynak: SABAH

Çift, Hakko'nun Göcek'teki teknesinde sessiz sakin bir tatil yaptı. Sahilde akşam yürüyüşü yaparken görüntülenen sevgililerin oldukça mutlu olduğu görüldü.

Nazlı Kayaaslan / Kaynak: Instagram