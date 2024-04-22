Yağmur Taktaş kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı evinde ölü bulundu! Şoke eden detaylar...
İşte benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş, şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni olan ve Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı evde ölü bulundu. Peki, Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında? İşte olaya ilişkin detaylar...
'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu.
DAHA ÖNCE DALAĞINI KAYBETMİŞ...
Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"BENİM ÖLÜM GELİR TÜRKİYE'YE..."
İddiaya göre, Taktaş'ın annesine önceden "Benim ölüm gelir Türkiye'ye" şeklinde bir açıklama yaptığı da belirtiliyor.
Eski sevgilisinin Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist filminden Regan karakterini koyması kan dondurdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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