Müge Anlı son bölüm izle! 22 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, tek parça izle!

Tartışmalar sürerken Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu bakımı için bıraktığı Antalya'daki Şener ailesi her şeyi anlattı.

Suphiye Orancı'nın kendisini 'tercüman' olarak tanıttığını dile getiren Adile Şen, "Anne bir kez geldi ve ortadan kayboldu. Hastalanınca yurda aldılar. Ayrılmak zor oldu" dedi.

Dilara Gülatan'ın köyde bakımını üstlenen Sevim Zilli ise, "Ablam 4 çocuğa bakamayınca Dilara'yı ben aldım" diye konuştu. Aile çocukların yurdu teslim edilirken 'Anne bizi bırakma' diye ağladıklarını söyledi.