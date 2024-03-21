Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.
atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek 26 Mart Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.
Dilara Aksüyek, dizide Ateş'in (Burak Çelik) eski eşini canlandırıyor. Cezayir Türk'ün ailesinin içine giren Arzu'nun (Dilara Aksüyek) gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacak.
61.Bölüm:
Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır.
Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.
Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir.
Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır.
Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.
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