Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Kızılcık Şerbeti Apo rolünü alan Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve dizileri...

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılan Tanrıöğen, yapılan tetkikler sonucunda beyninde bir damarda kanama tespit edildiği belirlendi. İki kez ameliyat geçiren Tanrıöğen'in tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre uzak kalacağı öğrenildi. Peki Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Dizinin yapımcıları ve yönetimi, oyuncunun rol aldığı "Abdullah Ünal" karakterinin boş kalmaması için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Resmi açıklama ile dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı belirtildi.