Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’un yeni savunması güldürdü

Geçtiğimiz günlerde oyunculuğundan ötürü ödüllendirilmesi hatırlatılan Altuğ, "Çok kıymetli bir ödül benim için ama ben alabileceğim büyün ödülleri aldım bu zamana kadar. Gençlere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.