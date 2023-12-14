Taylor Swift'ten milyar dolarlık rekor! Adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı
Amerikalı şarkıcı Taylor Swift’in ‘Eras’ turnesi, “tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Şarkıcının toplam hasılatı ise 1 milyar doları aştı.
Taylor Swift'in Mart 2023'te başlayan ve toplam 151 konserin ardından gelecek yıl Aralık ayında sona erecek olan turnesinin şimdiden 1 milyar dolar kazandırdığını bildirildi. Turne boyunca şu ana kadar 5 milyon bilet satıldı ve turne tamamlandığında şarkıcının yaklaşık 2 milyar dolar kazanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan konserlerin yanı sıra turne boyunca satılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.
HERKESİ GERİDE BIRAKTI!
Swift aynı zamanda, Elton John'un bu yıl 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolar gelir getiren turnesinin rekorunu da geride bırakmış oldu. Swift, şu ana kadar kazandığı 1 milyar dolarlık hasılat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
TAKDİR ALLAH'IN!
Aylin Coşkun, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılbaşında evinde olacağını söyleyen Aylin, "2023 sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Savaş başladığından beri kabus gibiyim. Bebek yapmak için uğraşan kadın olarak çocukların ve ailelerin ölmeleri, müslüman olarak bana dokunuyor. Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum takdiri Allah'a bırakıyorum" yanıtını verdi.
'DİPLOMAMI ALDIM'
Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan önceki gün bir galada boy gösterdi. Amsterdam'daki eğitimini tamamladığını söyleyen Zeynep Alkan, "Diplomamı aldım. Artık İstanbul'dayım. Gelen projeleri babamla birlikte değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
MUHTEŞEM ÜÇLÜ!
Çakal, Arem Özgüç ve Arman Aydın yeni şarkıları 'Sapla'yla müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz bir buçuk yılda 'Dünya Fani' ve 'Diyardan Diyara' için bir araya gelen üçlü, dijital platformlarda toplam 150 milyondan fazla dinlendi. 'Sapla' için tekrar buluşan üç genç müzisyen, şarkıyı birlikte hazırladı.
DESTEK ZAMANI!
Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanının yazılacağı "Nefes - Yer Eksi İki" filminin galası, önceki akşam Levent'te yapıldı. Deniz Baysal da geceye katılanlar arasındaydı. Baysal, "Canım arkadaşım Murat'a (Yıldırım) destek olmaya geldim. Zaten o işindeyse her şekilde güzeldir" dedi.
HER YERDE ZİRVEDE!
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da heyecanla izlenen Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı. Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor. Abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 Milyar izlenme elde eden 'Kuruluş Osman' tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.
ÇALKANTILI DÖNEM!
"Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır. Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır. Oylum, bu zor zamanlarında hem eski erkek arkadaşının hem de eski dostunun yanında olamamanın verdiği acıyla baş eder. Kahraman'ın geçmişinden bir sır Dicleli ailesinin gündemini değiştirmek üzeredir.
RENKLİ FESTİVAL
Yeni yıl arifesi geldi çattı. Vadistanbul yılın bu en özel dönemi için hayata geçirdiği "Vadistanbul Winter Wonder' yılbaşı festivali ile 7'den 70'e herkese hitap edecek dopdolu bir program hazırladı. Yılbaşı çiçek aranjmanı, seramik boyama, cupcake tasarlama, gibi çok çeşitli tasarımlar misafirleri bekliyor.
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