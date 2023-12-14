Taylor Swift’ten milyar dolarlık rekor! Adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na yazdırdı

Taylor Swift'in Mart 2023'te başlayan ve toplam 151 konserin ardından gelecek yıl Aralık ayında sona erecek olan turnesinin şimdiden 1 milyar dolar kazandırdığını bildirildi. Turne boyunca şu ana kadar 5 milyon bilet satıldı ve turne tamamlandığında şarkıcının yaklaşık 2 milyar dolar kazanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan konserlerin yanı sıra turne boyunca satılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.

HERKESİ GERİDE BIRAKTI!

Swift aynı zamanda, Elton John'un bu yıl 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolar gelir getiren turnesinin rekorunu da geride bırakmış oldu. Swift, şu ana kadar kazandığı 1 milyar dolarlık hasılat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.