Usta sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlanıyor

"79 YILLIK ÖMRÜNÜ SADECE SANATA VAKFETMİŞ BİR GÖNÜLDEN BAHSEDİYORUM"



Törende konuşma gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk tiyatrosunun, dünya sanat dünyasının çok önemli bir ismiydi. Can Gürzap, en değerli isimlerden biri olmakla birlikte sanat onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömrünü sadece sanata vakfetmiş bir gönülden bahsediyorum. Çok fazla genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu. Onlara çok fazla emek verdi. Yazardı, tiyatrocuydu, sinema oyuncusuydu. Seslendirme konusunda çok önemli bir isimdi. Daha önceki arkadaşların da bahsettiği gibi hocaların hocasıydı. İstanbul Devlet Tiyatro'muzun kurucusuydu. Bu vesileyle başta sayın hanımefendi eşine ve yakın ailesine ve siz sanatseverlere başsağlığı diliyorum. Hepimize sabırlar diliyorum." dedi.