Usta sanatçı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlanıyor
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap son yolculuğuna uğurlanıyor. Gürzap için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Can Gürzap’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Taksim Camii’ne götürüldü.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık Cuma günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi.
Gürzap için düzenlenen törene eşi Arsen Gürzap, kızları Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Melek Baykal, Haldun Dormen, Işıl Yücesoy gibi çok sayıda sanatçı dostu ve sevenleri katıldı.
Tören Can Gürzap'ın hayatını anlatan video gösterimiyle başladı. Törende Can Gürzap'ın yakın dostları sanatçıyı anlatırken ailesi ve dostları gözyaşlarına hakim olamadı.
"79 YILLIK ÖMRÜNÜ SADECE SANATA VAKFETMİŞ BİR GÖNÜLDEN BAHSEDİYORUM"
Törende konuşma gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk tiyatrosunun, dünya sanat dünyasının çok önemli bir ismiydi. Can Gürzap, en değerli isimlerden biri olmakla birlikte sanat onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömrünü sadece sanata vakfetmiş bir gönülden bahsediyorum. Çok fazla genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu. Onlara çok fazla emek verdi. Yazardı, tiyatrocuydu, sinema oyuncusuydu. Seslendirme konusunda çok önemli bir isimdi. Daha önceki arkadaşların da bahsettiği gibi hocaların hocasıydı. İstanbul Devlet Tiyatro'muzun kurucusuydu. Bu vesileyle başta sayın hanımefendi eşine ve yakın ailesine ve siz sanatseverlere başsağlığı diliyorum. Hepimize sabırlar diliyorum." dedi.
TAKSİM CAMİİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Can Gürzap'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından Taksim Camii'ne götürüldü.
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