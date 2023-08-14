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Yine duramadı! Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Yine duramadı! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e olay gönderme

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, 5 ay sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Ayrılık sonrası sık sık eski eşine göndermeler yapan popçu, bu kez sahneden hedef aldı. "Benimki pek evlilikten sayılmaz" diyerek eski eşi Dinçerler’e gönderme yaptı.

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, 2022'nin nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.

Bir süre sonra evliliklerinde çatırdamalar olan çift, boşanma kararı almıştı. Ünlü çiftin saman alevi gibi olan 5 aylık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitmişti.

O dönem Dinçerler'in, Hadise'nin özgürlüğünü kısıtlayıcı davranışlarda bulunduğu; hatta sahne kıyafetlerine dahi karıştığı iddia edilmişti.



GÖNDERMELER YAPTI!
Evliliği boyunca sahne kıyafetlerinde dekolteye veda eden Hadise, boşandıktan hemen sonra da eski yürek hoplatan kostümlerine geri dönmüştü. Dinçerler ise, "Güzellik gösterisi ve teşhir çağı bu çağ" yazan bir Tweet'i beğenince eski eşine gönderme yapmıştı.

Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan ve seyircilerle sohbet eden Hadise de bu kez Dinçerler'le olan evliliğine gönderme yaptı.

Bir ara konu evliliğe gelince, seyircilerden birinin, "Evliliğim 2 yıl sürdü" demesi üzerine, Dinçerler'le 5 ay evli kalan Hadise, "Benimki pek evlilikten sayılmazdı" diyerek adeta pişmanlığını dile getirdi.

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