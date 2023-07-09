Özkan Uğur’un ağladığı anlar gündem oldu! “Gözyaşlarımız bitti mi sandın?”

"GÖZYAŞLARIMIZ BİTTİ Mİ SANDIN?"

Aralarında kullanıcıları en çok duygulandıranı ise Özkan Uğur'un diğer MFÖ üyeleri olan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le şarkı söylediği esnada bir anda duygulanarak gözyaşlarına boğulduğu görüntüler oldu.