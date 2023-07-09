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Özkan Uğur’un ağladığı anlar gündem oldu! “Gözyaşlarımız bitti mi sandın?”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.07.2023
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Özkan Uğur’un ağladığı anlar gündem oldu! “Gözyaşlarımız bitti mi sandın?”

Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu... Daha önce iki kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur, nükseden hastalığını bu kez atlatamadı. 1.5 aydır yoğun bakımda olan sanatçı, dün 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri paylaşılan Uğur’un sahnede duygulandığı anlar gündem oldu.

MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uğur'un vefat haberdi sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu.

Acı kaybın ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri yeniden gündeme geldi.

"GÖZYAŞLARIMIZ BİTTİ Mİ SANDIN?"

Aralarında kullanıcıları en çok duygulandıranı ise Özkan Uğur'un diğer MFÖ üyeleri olan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le şarkı söylediği esnada bir anda duygulanarak gözyaşlarına boğulduğu görüntüler oldu.

Uğur'un duygulandığını gören Alanson, "Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten. Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın" dedi.

İLK TÖREN AKM'DE

Özkan Uğur için 11 Temmuz Salı günü Taksim AKM'de saat 11.00'de tören düzenlenecek. Sanatçı Taksim Camisinde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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