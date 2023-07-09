Özkan Uğur’un ağladığı anlar gündem oldu! “Gözyaşlarımız bitti mi sandın?”
Özkan Uğur’un ölümü Türkiye’yi yasa boğdu... Daha önce iki kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur, nükseden hastalığını bu kez atlatamadı. 1.5 aydır yoğun bakımda olan sanatçı, dün 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri paylaşılan Uğur’un sahnede duygulandığı anlar gündem oldu.
MFÖ grubunun üyesi ünlü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uğur'un vefat haberdi sanat camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu.
Acı kaybın ardından sosyal medyada şarkıları ve eski görüntüleri yeniden gündeme geldi.
"GÖZYAŞLARIMIZ BİTTİ Mİ SANDIN?"
Aralarında kullanıcıları en çok duygulandıranı ise Özkan Uğur'un diğer MFÖ üyeleri olan Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le şarkı söylediği esnada bir anda duygulanarak gözyaşlarına boğulduğu görüntüler oldu.
Uğur'un duygulandığını gören Alanson, "Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee biz bu yaşlarda ağlarız. Ağlamayan zaten. Ne yani, değil mi Fuat? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!
- DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
- ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! 9 Temmuz Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...
- Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?
- Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
- Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?
- Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?