Blue grubunun solisti Lee Ryan yine uçakta olay çıkardı! Bu kez THY uçağını birbirine kattı
2000’lerin popüler gruplarından Blue’nun üyesi Lee Ryan, İstanbul uçağında olay çıkardı. Daha önce British Airways uçuşundaki uygunsuz davranışlarından dolayı tutuklanan şarkıcı, Türk Hava Yolları uçağında bir yolcu ile tartıştı. Başka bir yolcunun şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.
Tartışmaya Blue Grubunun diğer üyeleri de katıldı. Taraflar arasındaki tartışma uçaktan inerken de devam etti. Merdivende arbede yaşandı.
Arbede sırasında bacağından yaralandığını iddia eden Ryan, doktor talep etti. İstanbul Havalimanı polisi, tarafların şikayetçi olması üzerine yolcuları karakola götürdü. İfade veren yolcular karakoldan ayrıldı.
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