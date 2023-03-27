Deprem felaketi sonrası psikolojisi bozulan Almeda Abazi ilk kez dışarı çıktı





"Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Tolga ile" diyen Almeda Abazi, hislerini şöyle anlattı: "Ben ilk defa bugün çıktım dışarı, biraz ısrar ettiler kayınvalidem geldiği için. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. Şimdi de çocuklarımın yanından bir an ayrılmıyorum."