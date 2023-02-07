"Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Youtube platformunda Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur'un 49. bölümü heyecanla bekleniyordu. Yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanacağı programın tanıtımında yer almıştı. Peki, Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Açıklama geldi...