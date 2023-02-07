Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Açıklama geldi...
"Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Youtube platformunda Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur'un 49. bölümü heyecanla bekleniyordu. Yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanacağı programın tanıtımında yer almıştı. Peki, Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Açıklama geldi...
"Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Youtube platformunda Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur'un 49. bölümü heyecanla bekleniyordu. Yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanacağı programın tanıtımında yer almıştı. Peki, Kısmetse Olur 49. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur 49. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Açıklama geldi...
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?
Kısmetse Olur 49. bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak programın Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.
KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!
9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor.
Kısmetse Olur'un 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.
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