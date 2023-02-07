Demet Özdemir’den film sektörüne çağrı: Bugün değilse ne zaman?
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi. Binlerce kişi enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için gönüllü olarak bölgeye giderken ülkenin dört bir yanında yardım tırları hazırlanmaya başlandı. Demet Özdemir, yapımcılara ve televizyon yetkililerine seslenip, yardım çağrısında bulundu.
7.7 ve 7.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için seferberlik başlatıldı. Ülkenin dört bir yanından yardımlar giderken Demet Özdemir'den dizi ve film sektörüne çağrı geldi.
Sinema TV Sendikası'nın sosyal medya hesabından, "Film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların, şu günlerde dizi&sinema projelerinde kullanılması yerine afet bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi önemli bir yardım türüdür. Dijital platformların, televizyon kanallarının ve yapımcıların katkısıyla bu felaketin onarılmasına destek verilebilir" denildi.
Gönderide, "Bu araç-gereçlerle ilgili dayanışma içinde olmak isteyen kurum, şirket ve kişiler, sendikamız aracılığıyla bölgedeki arama-kurtarma ekiplerine ulaşabilir" ifadeleri de yer aldı.
"ÇOK DOĞRU"
Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dayanışma çağrısına destek verdi. Ünlü oyuncu, "Çok doğru. Hadi sevgili yapımcılarımız, hadi dijital platformlar, hadi kanallar" mesajını yazdı.
Özdemir, "Eğer afet bölgelerine ulaşılabiliyorsa saniye beklenmemeli" dedi.
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