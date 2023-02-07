Demet Özdemir’den film sektörüne çağrı: Bugün değilse ne zaman?

Sinema TV Sendikası'nın sosyal medya hesabından, "Film sektöründe faal olarak çalışan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların, şu günlerde dizi&sinema projelerinde kullanılması yerine afet bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarında değerlendirilmesi önemli bir yardım türüdür. Dijital platformların, televizyon kanallarının ve yapımcıların katkısıyla bu felaketin onarılmasına destek verilebilir" denildi.