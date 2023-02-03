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Yalı Çapkını Star TV CANLI İZLE | Yalı Çapkını 20. bölüm kesintisiz, full HD, anlık canlı izleme linki! Halis Ağa her şeyi öğrenecek mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Yalı Çapkını Star TV CANLI İZLE | Yalı Çapkını 20. bölüm kesintisiz, full HD, anlık canlı izleme linki! Halis Ağa her şeyi öğrenecek mi?

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisine dair detaylar merak konusu olurken izleyiciler 20. bölüme dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Ferit ve Seyran arasındaki Pelin yıkımı sürecek mi? Sinir krizi geçiren Seyran Halis Ağa'ya her şeyi anlatacak mı? Peki Yalı Çapkını yeni bölüm canlı nasıl izlenir?

Bu akşam sevenleriyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. 20. bölümü ile ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisinde yine yer yerinden oynayacak. Pelin'in başını belaya soktuğu adamlar tarafından vurulan Kazım'ın akıbeti ne olacak? İşte Yalı Çapkını 20. bölüm kesintisiz, full HD, anlık canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE!

Yalı Çapkını 3 Şubat cuma günü yeni bölümü ile saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

20. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkını dizisi https://www.startv.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden kolaylıkla izlenebilir.

20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır.

Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.

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