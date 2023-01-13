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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Yalı Çapkını 17. bölüm Star TV FULL HD İZLE! 13 Ocak Cuma Canlı Yayın

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE | Yalı Çapkını 17. bölüm Star TV FULL HD İZLE! 13 Ocak Cuma Canlı Yayın

Yalı Çapkını dizisi 17. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken fenomen dizinin sevenleri diziyi izlemenin yollarını araştırmaya başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını 17. bölüm canlı kesintisiz izleme linki...

Yalı Çapkını canlı izle şeklinde aratılmalar yeni bölüme saatler kala araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen dizinin 17. bölümünde yer yerinden oynayacak. Peki Yalı Çapkını yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını 17. bölüm nereden, nasıl izlenir? Yalı Çapkını canlı izleme linki haberimizde...

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE

Yalı Çapkını 17. bölümünü Star TV adresinden izleyebilirsiniz. https://www.startv.com.tr/canli-yayin linkinden Yalı Çapkını 17. bölümüne ulaşabilirsiniz.

Yalı Çapkını bu akşam 17. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yine yer yerinden oynayacak.

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.

Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır....

17. Bölümün Konusu;

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister.

Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.

Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

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