Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor.

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.