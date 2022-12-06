Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan dizi, her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan 2 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
2 Aralık 2022 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
2 Aralık Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.
ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?
Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.
Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı.
Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.
2 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 HİCRAN-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 ÖRÜMCEK ADAM 2
22.30 ÖRÜMCEK ADAM 2
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor.
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.
Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
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