Yalı Çapkını 7. bölümde neler yaşandı? Yalıda işler hepten karışıyor...

4 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının en fazla takip edilen dizileri arasında yer almayı başardı. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Son bölümde; Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır. İşte, Yalı Çapkını 7. bölüm full izlemek için son gelişmeler...