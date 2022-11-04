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Yalı Çapkını 7. bölümde neler yaşandı? Yalıda işler hepten karışıyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Yalı Çapkını 7. bölümde neler yaşandı? Yalıda işler hepten karışıyor...

Yalı Çapkını 7. bölüm full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Olaylar hepten karışacak. Ferit yaşananlar karşısına öfkelenir ve Seyran'a hesap sormaya kalkar. İşte, 4 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar haberimizde...

4 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını, Cuma akşamlarının en fazla takip edilen dizileri arasında yer almayı başardı. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Son bölümde; Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır. İşte, Yalı Çapkını 7. bölüm full izlemek için son gelişmeler...

Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran'la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.

Fuat ise Suna'yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa'nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran'ın Fuat ile Ferit'le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.

YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.

İstanbul'daki yalı sahneleri Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.

KADROSU

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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