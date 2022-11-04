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Kızılcık Şerbeti 2. bölümde neler yaşandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Kızılcık Şerbeti 2. bölümde neler yaşandı?

Kızılcık Şerbeti 2. bölüm full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 2. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üzerine toplayan dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, 4 Kasım Kızılcık Şerbeti son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar...

4 Kasım Kızılcık Şerbeti son bölüm full HD tek parça izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Doğa ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır. İşte, Kızılcık Şerbeti 2. bölüm full izlemek için detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızı Doğa'nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder.

Doğa ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır. Doğa'nın yaşadığı sağlık sorunu iki aileye bir araya getirecek, Pembe bunu fırsat bilerek ailelerin yakınlaşması için ortam yaratmaya çalışacaktır.

Ancak bir araya gelinen ortamlarda yaşam ve düşünce farklılıkları iyice gün yüzüne çıkacaktır.

Muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ise Kıvılcım için bir muammadır. Hele ki onunla çok farklı bir ortamda karşılaştığında...

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