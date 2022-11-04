Kızılcık Şerbeti 2. bölümde neler yaşandı?

KIZILCIK ŞERBETİ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızı Doğa'nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan Kıvılcım, her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder.