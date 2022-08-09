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Emel Sayın’ın acı günü! Kardeşi Fatma Tektaş’ı toprağa verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Emel Sayın’ın acı günü! Kardeşi Fatma Tektaş’ı toprağa verdi

Usta sanatçı Emel Sayın’ın 74 yaşındaki kız kardeşi Fatma Tektaş, 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenildi. Acı haberle dünyası başına yıkılan Emel Sayın kardeşi Fatma Tektaş'ı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Usta sanatçı Emel Sayın'ın kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır boğuştuğu akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami'nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Sayın, kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçıyı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün, Sayın'a taziyelerini iletti.

Fatma Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

"NE DESEM YETMİYOR"

Emel Sayın acı haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı:

"Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşallah. Allah rahmet eylesin."

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