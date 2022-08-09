Emel Sayın’ın acı günü! Kardeşi Fatma Tektaş’ı toprağa verdi
Usta sanatçı Emel Sayın’ın 74 yaşındaki kız kardeşi Fatma Tektaş, 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenildi. Acı haberle dünyası başına yıkılan Emel Sayın kardeşi Fatma Tektaş'ı gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.
Usta sanatçı Emel Sayın'ın kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır boğuştuğu akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami'nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Sayın, kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü sanatçıyı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün, Sayın'a taziyelerini iletti.
Fatma Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
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