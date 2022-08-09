Aşk-ı Memnu’yu tahtından edecek! Yeni diziden ilk ipucu geldi! O isimlerle tarihte ilk kez...

İNTİBAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ali, zengin bir ailenin tek evladı, yirmi bir yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ama babasını kaybettikten sonra Ali'nin hayatında büyük değişiklikler olur. Ali, aslında bir fahişe olan Mahpeyker'e aşık olur. Ailesinin Mahpeyker'i reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak Mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder.