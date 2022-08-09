Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek! Yeni diziden ilk ipucu geldi! O isimlerle tarihte ilk kez...
Aşkı Memnu dizisini tahtından edecek yeni hamle geldi. Namık Kemal'in romanı İntibah'a uyarlanması beklenen dizi için yeni detaylar geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacağı iddia edilen dizinin kadrosunda yer alacak isimlerde merak ediliyor. Dizinin baş rolleri için ise Melisa Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı'nın paylaşacağı iddia edildi. Dizi hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Şair Namık Kemal'in efsane eserlerinden olan İntibah'ın diziye uyarlanacağı konuşulan iddialar arasında yer alıyor. İddialara göre, Melike Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı dizinin başrollerinde yer alacak isimler olacak. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosu hakkında başka isimlere teklif götürüldüğü iddia edilmiş ve sonrasında gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.
İNTİBAH DİZİ OLUYOR!
Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanıyor. BKM'nin yapımcılığını üstleneceği dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.
İNTİBAH OYUNCULARI KİMLER?
Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, Melike Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı dizinin başrollerinde yer alacak isimler olacak.
İDDİALAR DOĞRU ÇIKMAMIŞTI
Gelecek sezon ekranlarda olması beklenen dizinin kadrosu için çeşitli isimler konuşulduysa da bu söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.
İlk olarak 1874 yılında çıkan İntibah romanın dizi uyarlamasının Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
İNTİBAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ali, zengin bir ailenin tek evladı, yirmi bir yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ama babasını kaybettikten sonra Ali'nin hayatında büyük değişiklikler olur. Ali, aslında bir fahişe olan Mahpeyker'e aşık olur. Ailesinin Mahpeyker'i reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak Mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder.
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