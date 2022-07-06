Özge Ulusoy'dan sevgilisine büyük jest! 375 bin TL'lik saat alıp Monte Carlo'da tatile çıkardı
Özge Ulusoy uzun süredir aşk yaşadığı sevgilsi Faruk Çolakoğlu'nun jestlerini karşılıksız bırakmadı. Sevgilisinin pahalı jestleriyle ayakları yerden kesilen ünlü model aşkına yaş günü hediyesi olarak 22 bin dolarlık bir saat alıp iş insanını Monte Carlo’ya tatile götürdü.
Ünlü model Özge Ulusoy, "Jeste jest" dedi. Uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'nun pahalı jestleriyle ayakları yerden kesilen ünlü model, altta kalmadı.
Geçtiğimiz günlerde aşkının yaş gününü sosyal medyadan kutlayan Ulusoy, bununla yetinmedi.
Takvim'in haberine göre, rol aldığı reklamlar ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na 22 bin dolar yani yaklaşık 375 bin TL'lik saat aldı.
Güzel model, sürekli yurt dışına tatillerine çıktığı sevgilisini yaş günü şerefine Monte Carlo tatiline çıkardı.
Ünlü çift, şimdilerde geceliği yaklaşık 15 bin TL'lik bir otelde baş başa Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutluyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
- SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
- YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ile Bekçilik sınav giriş yerleri yayınlandı mı?
- KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?
- 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?
- SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz...
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
- Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...
- İnstagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 5 Temmuz Instagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? Instagram yazışma oluşturulmadı...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav sonuç tarihi açıklandı mı?