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Özge Ulusoy'dan sevgilisine büyük jest! 375 bin TL'lik saat alıp Monte Carlo'da tatile çıkardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Özge Ulusoy’dan sevgilisine büyük jest! 375 bin TL’lik saat alıp Monte Carlo’da tatile çıkardı

Özge Ulusoy uzun süredir aşk yaşadığı sevgilsi Faruk Çolakoğlu'nun jestlerini karşılıksız bırakmadı. Sevgilisinin pahalı jestleriyle ayakları yerden kesilen ünlü model aşkına yaş günü hediyesi olarak 22 bin dolarlık bir saat alıp iş insanını Monte Carlo’ya tatile götürdü.

Ünlü model Özge Ulusoy, "Jeste jest" dedi. Uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'nun pahalı jestleriyle ayakları yerden kesilen ünlü model, altta kalmadı.



Geçtiğimiz günlerde aşkının yaş gününü sosyal medyadan kutlayan Ulusoy, bununla yetinmedi.



Takvim'in haberine göre, rol aldığı reklamlar ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir geliri olan Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na 22 bin dolar yani yaklaşık 375 bin TL'lik saat aldı.



Güzel model, sürekli yurt dışına tatillerine çıktığı sevgilisini yaş günü şerefine Monte Carlo tatiline çıkardı.



Ünlü çift, şimdilerde geceliği yaklaşık 15 bin TL'lik bir otelde baş başa Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutluyor.



Özge Ulusoy, birçok proje teklifi aldı. Ancak o şimdilik dinlenmeyi tercih etti.

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