İhanet iddiaları 14 yıllık evliliği bitirdi! Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa boşandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve eşi Jelena Kraleusa'nın 14 yıllık evliliği bitti. Uzun süredir ihanet dedikodularıyla anılan çift bir süre önce ailece tatile çıkarak, haklarında çkan iddiaları yalanlamıştı. Ancak çift tek celsede boşandı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın adı uzun süredir "ihanet" dedikodularıyla anılıyordu. Çiftin birbirlerini aldattıkları konuşuluyordu. İkili, söylentilerin ardından ailece tatile çıkarak, haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı.
Ancak çift 14 yıllık evliliklerini bir süre önce sonlandırdı. Karleusa, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.
DESTEK BEKLİYORUZ
Jelena Karleusa, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir. Ailemiz ve çocuklarımız için yaşayacağız. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
- SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
- YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ile Bekçilik sınav giriş yerleri yayınlandı mı?
- KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?
- 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?
- SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz...
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
- Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...
- İnstagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 5 Temmuz Instagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? Instagram yazışma oluşturulmadı...
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav sonuç tarihi açıklandı mı?