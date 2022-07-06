İhanet iddiaları 14 yıllık evliliği bitirdi! Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa boşandı







Ancak çift 14 yıllık evliliklerini bir süre önce sonlandırdı. Karleusa, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.